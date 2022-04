Gilles PASCAL

Ouvert, disponible et adepte de l'informatique "raisonnée". Mon truc, c'est l'optimisation du SI : préparation des postes de travail, diminution de la maintenance, amélioration des outils, sécurisation des données, baisse des coûts, convergence des flux (voix/données), automatisation des tâches, pérennisation des solutions, veille technologique, etc ... L'informatique au service de l'homme et de l'entreprise, et non l'inverse.

L'informatique raisonnée, c'est aussi choisir les outils judicieusement choisis : inutile d'investir dans un semi-remorque pour transporter deux sacs de ciment. Tout ceci passe par La nécessité de mettre en place, tester et valider des procédures, effectuer une communication pédagogique, souple, efficace et disponible. Je mène et suis des projets étalés sur plusieurs années et nécessitant l'intervention et le suivi d'acteurs extérieurs qui travaillent sur des cahiers des charges précis et pensés pour l'avenir.



