Gilles PELTIER

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la santé animale.

J'ai occupé successivement des postes de Responsables commercial et Chef de produit diététique au sein de laboratoire pharmaceutique.

Mes atouts :

- une grande connaissance des réseaux vétérinaires et coopératifs

- une connaissance des marchés diététiques en ruminants, porcs et volailles.

- la création et la mise en place d'un concept original sur le marché de la diététique en volaille







Mes compétences :

Animation des ventes

Connaissance clients

Sens du contact

Sens de l'initiative