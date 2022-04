Gilles PÉON

Je recherche un poste en tant que développeur Android/Web.



Bachelier en Ecriture Multimédia, âgé de 25 ans, je viens de terminer une formation de 6 mois en développement Android/Java.



Dans le cadre de cette formation, j'ai été amené à développer des applications Android, en collaboration avec des designers et un chef de projet.



En outre, mon expérience précédente m’a permis de travailler dans le domaine du développement web, du Webmastering, de l’Adoperations et des média sociaux.



Bilingue FR/EN, je n'aurais aucun mal à m'insérer dans un environnement international. De plus, je suis rédacteur bénévole pour le premier site de jeux vidéo en Belgique francophone, où je lance régulièrement de nouveaux projets.



Je peux également travailler en tant que freelance via contrat SMART.



Mes compétences :

Android

Développement web

Montage vidéo

MySQL

Rédaction web

HTML 5

CSS 3

PHP

XML

Développement informatique

Gestion de projet

Java

Java EE

Création de contenus

Gestion de base de données

Web design

JQuery

WordPress

SQL

Personal Home Page

Microsoft C-SHARP

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

JavaScript

ECLiPSe

Drupal

Cascading Style Sheets

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator