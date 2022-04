Mes compétences :

Gestion et suivi de l'exécution des commandes

Contrôle des heures de prises de services

Utilisation du logiciel DISPATCH

Prise téléphonique des ordres de courses

Organisation et répartition de tournées bancair

Prise en charge des réclamations clients

Attribution des courses aux salariés

Encadrement/animation d’une équipe de coursiers

Gestion du planning de l’équipe

Analyse et étude des facteurs de livraisons