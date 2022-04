Gilles Pernet est un photographe français. Il travaille principalement à Paris et en Suisse pour des grandes marques de luxe : Lalique, Daum, Poiray, Haviland, Jaeger Lecoultre…



Il a fondé en 1997 une agence de communication, spécialisée en édition et image de marque : campagnes et annonces presse, lancements de produits ou de marques, catalogues, supports web...



Mes compétences :

Édition de sites web

Publicité

Luxe

Communication

Joaillerie

Photographie

Internet

Campagne de publicité

Édition et impression

Image de marque

Catalogue

Art