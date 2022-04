Gilles PETER

2007 à ce jour :

Groupe SaphyrArray

constitué de 3 pôles spécialisés dans l'agencement tertiaire en neuf, en restructuration et en maintenance.



Pôle Cloisons amovibles MATFORArray et SOMETAArray

Pôle Plafonds suspendus AUGAGNEUR

Pôle menuiserie intérieure et d'agencement CHAPPAZ et MYHSArray



Notre couverture géographique : France, DOM TOM, Europe, Maghreb et Moyen Orient.



Mon rôle consiste à développer des relations privilégiées, gagnantes/gagnantes avec les Maîtres d'Ouvrage et les Maîtres d'Oeuvre du tertiaire, dans un cadre trés professionnel mais néammoins convivial.

Je participe à la coordination commerciale des différentes entités du groupe en développant les synergies et les échanges entre elles et nos partenaires.



Mes compétences :

Architecture

BtoB

Décoration

Décoration intérieure

Export

IGH

Immobilier

Immobilier tertiaire

International

Menuiserie