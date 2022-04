Gilles PETIT

Bonjour et bienvenue,

Je m'appelle Gilles, et voici mon parcours.

Fraîchement titulaire d'un Master 2 en tant que Manager Stratégique Web option Marketing, j'ai réalisé un mémoire sur la consommation collaborative, ce qu'elle représentait et la place qu'elle pourrait prendre dans les 10 prochaines années.

Apres avoir exercé dans divers domaines (automobile, BTP, grande distribution, etc...) je souhaite aujourd'hui m'orienter dans la relation client et dans des postes similaires à ceux de chargé de clientèle, manager, conseiller commercial...

Je suis mobile sur la région Normandie, IDF et Hauts-de-France.



Mes compétences :

organisé

sociable

rigoureux

Sorties

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Merchandising

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

4WD