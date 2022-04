Gilles PETIT-CRISPIN (37320) - 70 ans

Formation : D.E. Assistant social

D.U.A Fac. Méd. Paris Nord

Dipl. Synthésis Lille (promotion R. Biagi) - Ecoute active-reformulation

Thérapie personnelle didactique et expérientielle psycho-corporelle (7 ans)

Formation thérapies non directivité intervenante (Karl Rogers)

Ex animateur-formateur Analyse Transactionnelle

Ex coach brièves thérapies...

Longue expérience animations divers groupes en entreprises