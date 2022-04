Bonjour à tous,



Je vous informe de ma nouvelle mission de fin de carrière. Le choix de l'Académie de DIJON était bien sûr de me rapprocher de deux de mes enfants et en vue d'être grand-père pour une troisième fois.

Il est clair que cette nouvelle motivation est basée sur la transmission de connaissances et de perspectives pour cette nouvelle génération de jeunes techniciens arrivant sur le marché.

Ce métier sera en forte croissance dans les décennies à venir du fait du progrès tant de la conception technique mais aussi de la complexité du suivi et de l'anticipation des défaillances de plus en plus coûteuses directement et indirectement.

Bon Noel à tous et une très bonne année 2018.

Gilles PETITDIDIER



Mes compétences :

Mécanique

Automaticien

Électrotechnique

Informatique industrielle

Informatique de gestion

Technique

Office bureau Microsoft

Business Objects

Adobe

P.C.R

Techniques mécaniques, électriques, electrotechniq

Management de ressources humaines en postes et de

Management de Projet

Informatique bureautique office, réseau et projets

Ingénierie

Maintenance