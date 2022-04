Gilles PETITET

Ma culture scientifique et mon expérience me permettent de travailler avec des métiers très différents, tels que la simulation ou le laboratoire, et de construire des modèles physiques rapidement pour l'analyse des phénomènes observés.

Je gère directement une équipe de 20 personnes allant de l'opérateur à l'expert. Je manage de façon individualisée chaque collaborateur pour atteindre les objectifs de l'équipe.



Mes compétences :

Tribologie

Fiabilité

Élastomère

Mécanique générale

Management

MATLAB

Matériaux

Conception

Expertise technique

Modélisation

Techniques de laboratoire