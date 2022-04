Gilles PETNKEU

Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion option management, et d'un diplôme d'administrateur de la solidarité internationale obtenue à l'institut Bioforce, mon projet professionnel est de travailler pour les projets de développement afin de venir en aide aux personnes vulnérables. J'ai diverses expériences et compétences dans le domaine des associations et les ONG comme coordinateur administratif financier et logistique.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion des ressources humaines

Reporting

Consolidation

Gestion de trésorerie

Logistique

Analyse financière

Gestion budgétaire

Comptabilité