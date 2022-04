Gilles PIESSAT

Titulaire d'un DUT Génie Electrique, j'ai une expérience de 25 années de chargé d'affaires en électricité industrielle, tertiaire et logement collectif.

Je maîtrise les appels d'offres, le chiffrage, la négociation marché, le suivi de chantier et le management d'équipes études et chantier.

Je possède également des compétences en gestion de chantier avec analyse financière, bilan et point de gestion.

Ayant travaillé dans différents domaines d'activités et sur d'importants projets, j'ai acquis une expérience et une réflexion qui me permettent de m'adapter rapidement à l'environnement de ma fonction de chargé d'affaires.

Toujours à l'écoute de mes collaborateurs, le travail en équipe responsabilisée me permet de mener à bien les projets qui me sont confiés dans le respect des règlements et de la sécurité.



















































Mes compétences :

Prospection commerciale

Respect des engagements

Réponse aux appels d'offres

Analyse financière

Analyse technique

Management

Gestion de la production

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion de la relation client

Génie électrique

Conduite de projet