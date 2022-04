Gilles POIROT

Inspecteur Animation Commerciale Gan Prévoyance en charge de l'animation des départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle sur le marché du particulier et de l'entreprise.Management de 2 divisions intégrant 6 inspections , d'un effectif total de 38 collaborateurs Expérience précédente: inspecteur responsable d'équipes commerciales banque et assurances sur les Vosges puis la Meurthe et Moselle, l'Aube et les Ardennes. Mobile sur toute la France.



Mes compétences :

Animateur

Chef des ventes

Manager

ventes

Management commercial