Gilles POPLIN

DESIGNER GRAPHIQUE

DIRECTEUR ARTISTIQUE

DIRECTEUR DE CREATION

TYPOGRAPHE

CONSULTANT

ENSEIGNANT





Domaine de Compétence

CREATIVE STRATEGY

BRAND DEVELOPMENT

ART OF PITCH

MOTION DESIGN

EDITORIAL SYSTEM

TV DESIGN EXPERT

PRESS MAGAZINE

INTERACTION DESIGN

IPAD



Enseignement

CHARGÉ DE COURS D’ARTS GRAPHIQUES ET DE DIRECTION ARTISTIQUE

À L’ESAG-PENNINGHEN, PARIS



Références

AD, CONDENAST

A NOUS PARIS

ASTRO, MALAYSIA

BOUYGUES TELECOM

CANAL FRANCE INTERNATIONAL

CENTRE POMPIDOU

COMME DES GARÇONS

DIGITURK

DISNEY CHANNEL

EMI

EURO 1, GERMANY

EUROCHANNEL, BRAZIL

FIMAT, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

FRAC PACA

FRANCE 5

KD2A - FRANCE 2

LACOSTE

M6

MULTITHÉMATIQUES

MULTICHOICE AFRICA

NAGRA

NDS SNOWFLAKE ™

ORANGE VALLÉE

PHILIPS, NETHERLAND

PREMIERE, GERMANY

RUWIDO, AUSTRIA

SABC, SOUTH AFRICA

SLA ARCHITECTURE

THAI PBS, THAILAND

THOMSON

TF1 DIGITAL

UNIBAIL

UNIVERSAL ELECTRONICS

WARNER

02 MAGAZINE



Collaborations/Consulting

CANAL+ TECHNOLOGIES

CANAL FRANCE INTERNATIONAL

CONDENAST

DE L’AIR MAGAZINE

DIGITAS

FARNCOMBE CONSULTING GROUP

GEDEON COMMUNICATION

LES TÉLÉCRÉATEURS

MARC ATLAN INC.

MACHINE MOLLE

NDS TECHNOLOGIES FRANCE

PARTIZAN MIDI MINUIT

THE CREATIVE FACTORY, GENÈVE

VIEW

WEAREAKA



Contributions

ART DIRECTION, EXPLAINED AT LAST ! ED. LAURENCE KING

INK N°3

VIDEO SIGN, ED. LINK, ITALIA



Publications

ETAPES N°13 “ALPHABUTOPIA”

EMIGRE ISSUE 36, UNITED STATES

FEEDING SQUIRRELS TO THE NUTS ISSUE 2

P.A.R.T.O.U.Z.E. GALERIE 90° BORDEAUX

ART PRESS N°234

TYPOGRAPHICS 2 ED. NIPPAN, UK

EVANS &WONG CATALOGUE VOL.1 N°5

EMERGENCE ED.PYRAMID

EMIGRE ISSUE 54, CALIFORNIA - UNITED STATES

GUIDE DES TENDANCES GALERIES LAFAYETTE

CRASH N°17

ETAPES N°78

GASBOOK N°10, JAPAN

LE MONDE DU 8 MARS 2001

MOVEMENT, JAPAN

SO FRENCHY, SO CHIC ! BUREAU EXPORT

STUDIO VOICE 6 VOL.306, JAPAN

EMERGENCE 2 , ED. PYRAMID

ETAPES N°95

ETAPES N°100

NOVA MAGAZINE N°112

ETAPES N°126

HISTOIRE DU GRAPHISME EN FRANCE,

PAPER IDEAS, FEDREGON

KELVIN, COLOR TODAY, ED. DIE GESTALTEN VERLAG

TYPE ADDICTED, ED. VICTIONNARY

ETAPES N°154

LIBERATION 16.07.2007

LOS LOGOS, ED. DIE GESTALTEN VERLAG



Exhibitions / Interventions

P.A.R.T.O.U.Z.E. GALERIE 90°, BORDEAUX

ECAL, LAUSANNE - SWISS

GRAPHISME EN REVUE, CENTRE POMPIDOU

MOVEMENT, SENDAI - JAPAN

IMPRESSION FRANÇAISE, CHAUMONT

“ALPHABETICA”, MAISON DES ARTS

DE MALAKOFF



Prix

DRAGON D’OR, PRIX MET DE PENNINGHEN

2010 POUR “ALPHABETICA”

SILVER AWARD PROMAX BDA, 2000

POUR DISNEY CHANNEL

PRIX FRANCE RAIL PUBLICITÉ DE

LA MEILLEURE “UNE” DE MAGAZINE, 1999

POUR “DE L’AIR N°1”



