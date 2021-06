Gilles PORTAL

Technicien informatique de formation, avec un IUT informatique de gestion, j'ai évolué ai cours de ma carrière, pour devenir cadre. Je suis en charge de la distribution et la gestion des solutions logicielles pour tous nos utilisateurs. De la simple suite office, jusqu'à l'installation et ladministration de la suite de logiciels de télé paiement bancaire sous Citrix.

Embauché en tant qu'ingénieur poste de travail à Cegedim Outsourcing, je me suis formé, et certifié sur la solution Ivanti Endpoint Manager. J'ai acquis l'expertise sur la création le déploiement des paquets logiciels et les modèles de déploiement de système d'exploitation.

Je continue ma progression en évoluant vers d'autres produits Ivanti, comme la suite User Workspace Manager, et enfin Xtraction.

Apprendre, évoluer, comprendre, pour mieux transmettre nos connaissances.





Mes compétences :

Installation Et Gestion Des Applications Citrix

Développement web Joomla

Software Licence manager

Informatique

Software packaging

Administrateur Antivirus

Administrateur Sage FRP suite

Administrateur Oracle Primavera

Administrateur Système

Integrateur Pc Agréé Intel

Troubleshooting

Cegid

Administrateur Landesk Management Suite

Process Engineering Softwares