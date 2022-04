Gilles PORTEFAIX

• Participation à la définition des machines selon des besoins définis par le service commercial et les clients.

• Assurer la réalisation de travaux de développement logiciel suivant un calendrier défini.

• Définir les commandes numériques en fonction de la machine à réaliser.

• Supporter techniquement le service commercial lors de rencontres avec les clients potentiels.

• Déterminer les actions à mener pour le service après vente de ces machines.

• Mettre au point et en fonctionnement des machines outils à commande numérique.

• Former les futurs utilisateurs de ces machines.

• Concevoir et réaliser les documents techniques nécessaires à ces machines.

• Programmer les automatismes gérant une machine et ses périphériques.

• Réaliser d’interface Homme Machine permettant aux utilisateurs de commander la machine dans des termes qui leur sont familiers.



Mes compétences :

Corel Draw

Siemens software