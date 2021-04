Gilles POULOT

"Vous n'aurez jamais une 2ème chance de produire une première bonne impression"... SURTOUT SUR VIADEO !!!!!



Chaque profession a ses codes, et l’on ne photographie pas de la même manière un commercial, un DRH ou un thérapeute. L'ambiance, la lumière, le cadrage, le fond... doivent être soigneusement étudiés pour que votre portrait professionnel mette en adéquation votre image et votre activité...



Photographe spécialiste du portrait, professionnel ou privé, j'attache un soin particulier pour vous faire sortir du banal, du convenu, pour aller vers une narration intelligente de votre personnalité…de vous offrir la meilleure image de vous à afficher sur les réseaux sociaux professionnels, de mettre en lumière immédiate vos compétences et votre valeur ajoutée pour qu'en une fraction de seconde votre portrait attire l'attention



Voulez-vous afficher votre personnalité riche et singulière? vos atouts personnels?

Une photo de professionnel est un investissement judicieux que vous ne regretterez pas...





