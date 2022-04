Gilles POUSSARD

Après avoir passé 12 ans chez DEC en tant que support technique UNIX , je me suis spécialisé dans les outils de backup comme NetWorker et NetBackup chez 2AI pendant 2 ans puis j'ai intégré APX depuis 2001 ou je suis consultant sauvegarde sur tous les environnements Unix, Windows, VMware,.Je travaille également autour du stockage EMC , HP et NetApp en ce qui concerne l'infrastructure.

Je répond aux problématiques de déduplication et d'accélération des sauvegardes dans les environnements physiques et virtuels ainsi qu'aux problématiques des sauvegardes d'applicatif comme Oracle , SQL, Exchange, Sharepoint en environnement physique ou virtualisé.

Mes produits sont Veritas NetBackup, EMC Avamar , EMC NetWorker



Mes compétences :

SQL

Oracle

Informatique

UNIX

Avamar

NetBackup

Microsoft Windows

NetWorker