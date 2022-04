Gilles PROD'HON

Développeur freelance depuis 2009, avec 13 années d'expérience chez Nortel-Matra en tant qu'ingénieur support de déploiement, diplômé de l'Ecole Multimédia de Paris 3e, je vous propose mes compétences de développeur spécialisé dans les techniques Microsoft .Net depuis 2003.



Certifié Microsoft, je peux réaliser vos projets en Asp. Net, WebForm/MVC ou Silverlight, en WinForms, WPF en C#, à partir de votre cahier des charges si vous en disposez ou bien vous aidez à la rédaction de vos spécifications fonctionnelles et techniques.



Certifié Microsoft Dynamics CRM, mes compétences de développeur alliées à votre expérience métier seront un atout certain pour la personnalisation de votre outil de gestion de la relation client.

Du développement d’un plugin, la conception d’un connecteur complexe pour alimenter votre CRM depuis votre ERP ou base de données métier, ou bien encore la personnalisation des formulaires en JavaScript retrouvez dans mon porte-folio mes différentes réalisations (liste non exhaustive).



Consulter mon profil freelance ici: https://www.malt.fr/profile/vexinsoft



Mes compétences :

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server

Dynamics CRM

Microsoft .NET

ASP.NET Webform

Winforms