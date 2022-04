Gilles PRUDHON CHATELAIN

Médecin généraliste à la pratique variée (Médecine du sport, Addictologie, Médecine de premier recours, Contraception).



Attaché à mon indépendance, je cherche à limiter mes conflits d'intérêt, tout particulièrement avec l'industrie pharmaceutique. J'ai à ce titre créé une liste de diffusion gratuite et libre de toute influence pour favoriser la communication entre médecins installés et remplaçants, et pour permettre la diffusion d'annonces d'emplois auprès des jeunes diplômés : pour adresser une annonce, envoyez un mail à remplacants-dauphine-savoies@yahoogroupes.fr