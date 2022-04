Après un parcours de sportif de haut niveau dans le milieu de l'athlétisme, ma carrière professionnelle s'est tournée vers le monde de la finance et de la protection sociale.

J'ai intégré le groupe AXA (ex UAP) comme Commercial Salarié en 1995 (après une expérience Bancaire) . Ma fonction actuelle sur les périmètres PACA et Languedoc est d'aider les Inspections Commerciales à développer le réseau d'Agents Mandataires.

J'ai en charge la formation initiale de ce réseau mais également l'intégration des Agents avec une participation active dans le recrutement de ces derniers.



Mes compétences :

Animation commerciale

Animation de formations

Recrutement