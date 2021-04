Gilles QUEFFELEC

"La solution c'est l'artisanat "



Venez aux fenêtres lorientaises , nous avons tout pour vous séduire.



Vente et pose de menuiseries extérieures en aluminium,PVC,bois,mixte,portes de garage,portes d entrée,protection solaire sur le bassin lorientais, lanester, caudan, hennebont, ploemeur , guidel , larmor plage et Morbihan 56.



Mes compagnons et moi même ,sommes présent pour répondre à vos attentes.

SPécialistes de la dépose totale et partielle.



Nous respectons un cahier des charges et une prestation à la hauteur de nos exigences.



Alors. Pourquoi pas vous sautez le pas ! Venez rejoindre nos clients.



Vous pouvez découvrir nos prestations sur notre site internet www.fenetres-lorientaises.fr et sur le lien Facebook.



Merci de vos visites.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ecoute

Réactivité

Organisateur salon blavet exposition habitat 7 et

Reconnu qualibat rge