Gilles RADENAC

Je suis réalisateur de documentaire. En 1989,, je suis séduit par une seconde aventure professionnelle dans le domaine artistique. Je débute comme stagiaire régie sur deux longs métrages ( I.P.5 de J.J.Beinex et Céline de J.C Brisseau ), j’enchaîne comme premier assistant réalisateur sur plusieurs courts métrages. j’offre, successivement et de manière très éclectique, mes services comme assistant réalisateur( pub ), régisseur général ( manifestations évènementielles ), directeur de production ( émission TV: Fenêtres sur court, bilboards ), cadreur ( émissions TV ) et réalisateur / chef opérateur pour des films institutionnels de commande.

Aujourd’hui je réunis mes compétences et ma passion du réel dans la réalisation de projets documentaires..

