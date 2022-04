Gilles RAOUL

Fort d’une expérience de 25 ans en management dans l’Industrie, j’occupe actuellement le poste d'administratif au sein du service Facilites & EHS dans la société NXP (ex Freescale / Motorola). Mon parcours professionnel m’a permis de développer les compétences suivantes dans le domaine managérial : Animation d’équipe - Organisation - Productivité - Gestion de coûts - Délais - Qualité - 5S - Sécurité -

Dans ce cadre, je suis capable de répondre aux exigences qu’implique un système de production de qualité et satisfaire ainsi la demande clients. Je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact, d'organisation et ma capacité de travail.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

capacité d'analyse

Chef d'atelier

Chef d'équipe

Esprit d'équipe

Informatiques

Kaisen

Méthodologie

Organisation

Outils informatiques

Production

Qualité

Réactivité

Responsable de production

smed

connaissance SAP