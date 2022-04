Gilles RATEAU

Depuis une quinzaine d'années directeur de centres de profits concernant le service aux entreprises (agence d'emploi) dans une grande enseigne nationale et une structure régionale.

Auparavant une carrière dans l'industrie metallurgique et l'éléctricité industielle sur le territoire français dans sa globalité (chantiers centrales nucléaires et industrie pétrochimique).

Grande expérience de la gestion de personnel permanents et intérimaires, gestion et développement commercial de centres de profits.