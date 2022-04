Gilles RICHIR

Actuellement Directeur de Clientèle Logement Social à la Caisse d’Epargne Ile de France (CEIDF)



Pragmatique et rigoureux, je m'appuie sur mon expérience pour coordonner avec le Directeur du Logement Social et des SEM les projets stratégiques sur notre activité.

- Mise en place et suivi des plans d’action pour la clientèle du Logement social,

- Formalisation des reportings de suivis d’activité, - Animation,accueil, formation et accompagnement des nouveaux arrivants

- Gestion d’un portefeuille de clients VIP

- Membre de plusieurs Conseils d'Administration





Expérience professionnelle

* Depuis Juillet 2012, Directeur de Clientèle Logement Social

* Avril 2007 Chargé d’Affaires Expert Logement Social Caisse d’Epargne Ile de France

Chargé d’Affaires Expert à la direction du Logement Social de la CEIDF :



Secteur : Finance



* 1991 – 2007 Chargé d’affaires Secteur Public Territorial Caisse d’Epargne Ile de France

* 2007-1984 Directeur Adjoint agences



- Mise en place de financements spécifiques destinés aux Villes, Aux Etablissements publics de coopération intercommunale (Communautés d’agglomération, de communes, Syndicats etc.)

- Prospectives, études de dettes



Secteur : Finance



* 1984 – 1990 Responsable en second d’agence

Secteur : Finance



Mes compétences :

Travail d'équipe