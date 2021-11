Gilles RIEU GILLES (RIEU)

« Il faut avoir du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse »

Friedrich Wilhelm Nietzsch

La source de ma démarche artistique est un profond désir de vie qui prend acte

dans une esthétique sensible et rend visible quotidiennement le temps qui me

traverse pour faire oeuvre humaine. Créer est une force impérieuse et vitale qui

m’anime .

Je travaille à partir de ce qui est là, comme outils et comme état , aussi bien sur

la toile qu’en vidéo.

Au delà du réel, transformer un hasard de la tâche et du trait en intentionnalité,

du simple fait de se laisser aller à cet état proche du rêve, un peu flottant où les

formes s’agencent d’elles-mêmes, où la main et l’oeil ne font que révéler la rencontre

d’un objet et d’une perception qui prennent formes humaines « Mots, corps,

regards,visages ».

La beauté de l’oeuvre réside dans la vérité de ces apprêts humains, faits d’ombre

et de lumière et dont la dialectique graphique interpelle l’imaginaire du spectateur

dans un dialogue pictural.

Ma peinture est empreinte d’êtres humains et de voyages qui ont fait de moi un

globe painter visitant les capitales :Jérusalem, New York ,Ho Chi Minh Ville,

Hiroshima,Cotonou , Montréal, San Francisco.. .

CE chemin est celui que je trace comme une formulation possible de mon désir,

quand vivre et peindre sont devenus l’unique et impérieuse manière d’être.

La littérature est présente dans mon oeuvre car j'ai toujours pensé qu'une phrase

pouvait nous sauver.

D'une tâche sur la toile un univers de possible surgit, et de là une histoire qui

m'échappe se construit de manière éclatée.Des visages dessinent des paysages

allusifs, des phrases jetées en pâture sur la toile donnent une trame...un monde

apparaît devant moi … il ne me reste plus qu'à saisir ce qui s'offre à moi ;

le regardeur finira le tableau.

René Char disait : « Un poète ne devrait laisser que des traces de son passage, et

non des preuves, seules les traces font rêver. »



