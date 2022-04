Gilles RIVAZ

Je suis prêt à vous faire profiter de mes diverses compétences soit par l intermédiaire de ma société actuelle en ma qualité de consultant IAO soit en étudiant toutes autres propositions.



Mon parcours a débuté dans la spécialité tuyauterie robinetterie (rédaction de spécifications, mise en place du logiciel de gestion des classes de tuyauterie) dont je suis à ce jour un spécialiste confirmé.

J ai ensuite rejoins l équipe qui démarra le système de conception 3D (PDS de la société Intergraph). Au départ pour la gestion de la base de données de tuyauterie, mon domaine de compétence s élargit ensuite par la fonction, appui CAO sur les modules "piping", "equipment" et "isogen".

Par la suite, j ai été responsable du paramétrage et du déploiement de l outil de gestion tuyauterie (MARIAN) et périphérique interne (gestion de liste de ligne, de réquisition et de valorisation chantier).

Un aparté dans mon expérience Bureau d études a été la mise en place et l administration du logiciel SAP, principalement module Projet et Achat ainsi que des périphériques annexes (gestion du temps, des VDMR et des achats directs). Mise en place du reporting SAP pour l ingénierie et la recherche.

Mon expérience c est élargie par une fonction de consultant expert chez le concepteur de logiciel BENTLEY (appui technique, formateur et aide à la décision).

Je suis actuellement consultant ayant comme fonction le leadership d un groupe de travail sur l évolution de la CAO dans un grand groupe français.



Mes compétences :

CAO

PDS

SAP

Smartplant