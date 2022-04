Gilles ROCHE

MD, MSc. Senior Advisor

Cadre supérieur international en préretraite, médecin, ayant exercé et enseigné en CHU pendant 10 ans (pédiatre, interniste et infectiologue). Environ 25 ans d'expérience de l'industrie pharmaceutique en France et à l'international (Sanofi, Rhône-Poulenc, Aventis, sanofi-aventis), dans les métiers suivants: R&D (discovery), développement de produits (incluant essais cliniques internationaux), pharmacovigilance, information médicale, affaires réglementaires, gestion de projets, brevets, business development, affaires publiques, lobbying.

Responsable de Discovery pendant 4 ans (Sanofi).

Directeur médical France pendant 6 ans (Rhône-Poulenc) .

Responsable pendant 10 ans des affaires médicales et réglementaires et du business development pour Rhône-Poulenc Rorer pour Amérique Latine, Afrique, Proche- et Moyen-Orient, Europe centrale et orientale, Asie, pour tous les produits de l'entreprise. Vice-président Rhône-Poulenc Rorer.

Expérience récente de travail en Chine pendant 3 ans et liens étroits avec la Chine.

Expérience de l'humanitaire, notamment dans le domaine du paludisme. Responsable du programme Impact Malaria de sanofi-aventis.

Responsabilités en Affaires Publiques : responsable pour Aventis, pour toutes les gammes thérapeutiques de l’entreprise, de la stratégie de partenariat avec les associations de patients et des dossiers pour la classification ATC/DDD de l’OMS, participation à la stratégie de relations avec l’EMEA, aux task-forces de défense des principaux produits au niveau monde, etc.



Actuellement en préretraite :

Administrateur d’OTECI et fondateur de la délégation Languedoc-Roussillon (association d'experts seniors bénévoles de l'industrie).

Ex-président d'Holobiosud (biocluster Languedoc-Roussillon), puis administrateur et membre du bureau d’EuroBioMed (pôle de compétitivité Santé de PACA et Languedoc-Roussillon). Organisateur des Rencontres Maladies Rares du pôle, tous les 2 ans. "RARE 2013" en préparation (pour 28-29/11/2013).

Administrateur de Méliès et membre de Sud Angels.

Membre co-fondateur et administrateur de la société ICDD-SAS.

Ex-Président d'Eurasia (association France-Chine de Montpellier).

Responsable régional et membre du CA de Couleurs de Chine.

Membre de l’Académie de l’Eau et responsable du groupe Eau et Santé de l’Académie.



Disponible pour des missions bénévoles, principalement sur:

- questions de stratégie;

- coordination internationale et relations avec les organismes internationaux;

- interfaces multidisciplinaires entre scientifiques et monde des affaires;

- création d'équipes et management des hommes;

- compréhension des métiers de l'entreprise;

- diversité culturelle ;

- relations avec la Chine.