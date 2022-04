Gilles ROSFELDER

A l’origine la passion, puis une formation sur le terrain au coté d’un graphiste et d’un technicien, puis vacataire auprès d’associations pour enseigner le système OSX et ses iApps, également plusieurs années d’assistance dans le cadre du «service et l’aide à la personne». Entre temps une formation Apple qui m’a permis d’obtenir une certification.



Je suis désormais «Auto-Entrepreneur»



Mes compétences :

Apple

Apple Mac

Conseil

Formation

Mac

Macintosh

Macosx

Maintenance

OSX