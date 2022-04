Gilles ROUSSEAUX

Cadre de gestion au sein d'une entreprise qui est un fleuron de l'industrie française

J 'ai choisit la CFTC en 1993 pour partager les valeurs humaines et mettre mes capacités personnelles au service des autres : j'ai présidé de 2008 à mars 2015 le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine dans un département ou fourmille les entreprises.

L'avenir de nos jeunes nous préoccupe, celui des mères de famille aux 7 vies, nos séniors qui espèrent franchir le seuil du passage à la retraite.

Les sujets et problèmes à traiter sont de plus en plus complexes toutes les compétences sont les bienvenues.

Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me joindre au 06 80 47 37 12 mais soyez percévérant car les appels sont nombreux...