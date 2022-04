Gilles ROUSSELOT

Création juste

Réalisation de qualité

Disponibilité maximum

Rapidité de réaction

Coûts très raisonnables...



Bonjour,



Graphiste de formation je vous propose un service souple, direct et de qualité.

Je vous apporterai volontiers mon expertise sur l’ensemble des différents matériels nécessaires à votre communication et votre développement.

Création ou “lifting” de votre logo, actualisation de votre image, conception, rédaction et réalisation de vos documents publicitaires, dépliants, flyers, annonces presse, affiches, affichettes, ou tout autres matériels nécessaires pour faire connaître votre entreprise, vos produits ou vos services.

Je peux prendre également en charge le suivi et contrôle de qualité à chaque étape de la réalisation technique.

Mon statut de free-lance me permet d’être très disponible et réactif et de proposer des tarifs très avantageux. N'hésitez pas à me consulter ou me mettre en concurrence pour vos prochains projets...

Si vous décidez de garder vos prestataires actuels, cela prouve que vous aviez fait le bon choix... Si vous décidez de changer et d'accepter ma proposition, vous aurez gagné un service encore meilleur.



À bientôt...



PS. Installé dans les Landes, je travaille principalement en ligne. Sauf cas exceptionnel, je ne me déplace que dans un rayon de 50km autours de chez moi.