Gilles ROUYRE

J'ai évolué dans différents métiers du tourisme, principalement dans la production et la distribution de produits touristiques (agent de comptoir, responsable d'agence) au sein d'un grand Tour Opérator et d'une enseigne de la grande distribution. J'ai su également élargir mes connaissances en travaillant dans le domaine du service aux entreprises (intérim, placements).

Le commerce, la prospection et le management ont été au cœur de mes activités. A chaque fois impliqué et professionnel , je possède ainsi une expertise que j'aime transmettre avec pédagogie.

Je suis capable également d'apprendre des autres et suis ouvert aux idées différentes et constructives.



En recherche active de nouvelles compétences je suis à l'écoute de toute nouvelle opportunité.



Mes compétences :

Back office

Tourisme

Pédagogie

Pilotage d'activité

Formation

Management

Prospection