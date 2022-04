Accompagner, Conseiller, protéger, pérenniser et rassurer les entreprises du bâtiment, du commerce de l'industrie et du service sont mes objectifs quotidiens.



Mon métier d'assureur me conduit à apporter des solutions individualisées à des entreprises et des entrepreneurs pour gérer ses risques.



Je suis actuellement chargé de clientèle "professionnel et entreprise" au sein de la SARL JOUET-LELIEVRE, agent général MMA .



Nous sommes spécialisés dans :



- Les assurances de biens et de responsabilités

o Les assurances de construction (RC Décennale, Dommage Ouvrage);

o Le transport et les flottes;

o Les professionnels de l'automobile;

o Les assurances dommages aux biens;

o La Responsabilité Civile des entreprises, des commerçants et des professions libérales.



- Les assurances de personnes

o Santé, prévoyance et retraite individuelle et collective;

o Homme clé

o Indemnité de licenciement



Après une expérience enrichissante chez Groupama, j'ai intégré le cabinet JOUET-LELIEVRE 2006.



N'hésitez pas à me tester et à m'interroger. Je trouverai la solution qui vous correspond.



Gilles RUAULT

02 97 68 20 60



Mes compétences :

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

FLOTTE AUTO

DOMMAGES AUX BIENS

RC DIRIGEANT

RC DECENNALE

PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE

ASSURANCE GARAGES AUTO

MARCHANDISES TRANSPORTEES