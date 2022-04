Après 20 ans dans les Télécoms (One opérateur, Bouygues Télécom et SFR BT),

Vous trouverez ci-joint mes coordonnées pour intervenir dans les domaines d’Expertise suivants :

• Sécurité, vidéo, caméras urbaines et informatique

• Contrôle d’accès et câblage

• Sauvegarde de données en data center

• Gestion Relation Client (SVI, Reconnaissance vocale, CTI, CRM, VPN…)

• Opérateur et intégrateur dans la Téléphonie fixe et mobile, ADSL, SDSL, Fibre Optique…

• Informatique, réseaux et serveurs

• Systèmes d’Appels Malades, Mobilité et Protection des travailleurs

• Bureautique et solutions connectées

Votre dévoué Consultant

Gilles RUBY

06.86.03.95.42



Mes compétences :

NTIC

Télécommunications

Finance

Sport