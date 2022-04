Gilles RUSSIER Cuges les Pins, le 15 mai 2014

19 Hameau de Florette

13780 Cuges les Pins

Tél : 06 85 52 45 15

E mail :gillescuges@hotmail.fr





Madame, Monsieur,



En réponse à votre annonce sur « cadremploi.fr» du mois de mai 2014, je vous fais parvenir mon CV dans le cadre d’un recrutement.



Je postule pour cet emploi car je dispose du profil et des capacités nécessaires pour répondre à vos attentes. Rigueur, dynamisme et sens de l’initiative sont quelques traits majeurs de mon caractère. Mon envie de faire partager mes connaissances et mes « savoir faire » m’invite à vous rejoindre et ma motivation sans faille me pousse à vous proposer ma candidature, car j’ai acquis au sein de l’armée de terre une solide expérience de management dans le domaine des hommes, de la logistique et des coûts financiers.



En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes respectueuses salutations.





M. Gilles RUSSIER





Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Organisation d'évènements