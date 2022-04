Gilles Saint-Martin est un passionné de jeux et de littérature de l'imaginaire. Et comme il adore mêler les deux, les livres interactifs constituent à ce jour son activité principale. Ce sont les œuvres destinées aux jeunes qu'il affectionne le plus, surtout si elles associent les aspects ludiques et éducatifs.



Parmi, les ouvrages qu'il a signé ou auxquels il a contribué, on peut citer :

- La collection "A Toi de Jouer" : Compétition mortelle, En mode zombie, Secrets de ninjas...

- La saga "A Vous de Jouer 2" : Les terres maudites (tome 1), Les légions du mal (tome 2), Le rêve de vent (tome 3), Le palais de la déraison (tome 4), La forêt des murmures (tome 5), La bataille de la cité pourpre (tome 6), Le maître des cauchemars (tome 7).

- La saga "Lumenumbra, le royaume des éléments" : Utenau - Le recrutement (tome 1), Ini - Le territoire de la terre (tome 2), Nipi - Le territoire de l'eau (tome 3), Ashku - Le territoire de l'air (tome 4)...

- La série "Un livre dont tu es l'héroïne" : Terreur au collège" (tome 1)...



Son site : https://www.facebook.com/gilles.saintmartin.auteur



