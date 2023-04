Gilles SASU FEDERE (GILLES ENTERIC)

Depuis 2018 Federe Site met en contact des annonceurs et des utilisateurs et leur offre la possibilité de conclure entre eux une transaction sans que Federe Site nintervienne dans celle-ci. Cette « mise en contact » se fait par le biais de différentes modalités (annonces de vente, dachat, déchange - annonce à prix fixe, à enchères en ligne, annonce déposées par des particuliers, des entreprises - le cas échéant, annonces groupées - ). Nous mettons à la disposition de nos utilisateurs de nombreuses fonctionnalités qui sont présentées sous une forme très conviviale.

Federe Site est ainsi bien adapté tant au tout nouvel utilisateur quà celui plus expérimenté qui pourra bénéficier de moyens avancés pour présenter ces annonces et affiner ses transactions.



La particularité et singularité de Federe Site est sa capacité à proposer la mise en vente et lachat darticles à enchères en ligne ascendantes mais aussidescendantes ! Nous vous offrons ainsi lopportunité dacheter et de vendre vos biens au meilleur prix (retrouvez toutes les informations sur notre système denchères ici)

Federe Site, vendez mieux, plus et bien !



Très régulièrement des acheteurs publient des annonces aux enchères, nous vous invitons à vous connecter régulièrement sur Federe Site pour ne pas passer à côté de la bonne affaire ! Que vous recherchiez une voiture doccasion, un logement, des articles de prêt à porter, un service dédié ou encore des articles de sports, Federe Site vous propose une large gamme darticles et de catégories pour affiner vos recherches et vendre vos articles pertinemment.

Vendeurs, il ne vous reste plus quà déposer autant dannonces que vous le souhaitez. Acheteurs, quant à vous, nhésitez pas à poser vos questions sous les annonces puis à enchérir pour mettre toutes les chances de votre côté pour remporter toutes les enchères en ligne qui vous intéressent.