Gilles SAUROIS

Je suis actuellement en poste dans un groupe français de BTP, acteur majeur dans ce secteur.



Jeune, motivé et dynamique je suis toujours en recherche d’amélioration de compétences et prise de responsabilités.



Compétences principales :



Etudier le meilleur prix pour les opérations.

- Etre le garant du prix des affaires étudiées.

- En respectant la procédure «établissement des offres» :

o établissement des fiches de lancement d’études,

o organisation la réunion de lancement de l’étude,

o analyse du dossier d’étude,

o donner un avis pertinent sur le type de mise à prix des affaires,

o proposition des méthodologies adaptées,

o participation au choix des intervenants extérieurs et/ou intérieurs (métreurs, BET, CES…),

o animer et coordonner les intervenants à l’étude,

o «tirer le meilleur» des experts pour faire émerger des variantes innovantes (techniques et/ou financières),

o analyser et négocier les offres des sous-traitants et des industriels, avec l’appui des experts internes et externes,

o organiser les réunions de bouclages,

o présenter son étude aux décideurs du montant final de l’offre, en y intégrant l’évaluation de risques potentiels,

o transférer l’affaire aux responsables travaux, en mettant en évidence les difficultés et les opportunités,

o exploiter la réglementation technique et suivre son évolution,

o Maîtriser l’informatique,

o Avoir une lecture critique et économique des CCTP,

o Etablir le DQE vente en favorisant la trésorerie,

o Assurer la consultation des sous-traitants



CONNAISSANCES

- Culture du chantier.

- Connaissances techniques de gros-oeuvre et de lots annexes (couverture, charpente).

- Connaissances générales de techniques de corps d’état secondaires.

- Culture générale en fondations/structures.

- Connaissances des logiciels Excel, Word, Autocad.

- Etablissement du mémoire technique avec le chef de groupe.



Mes compétences :

Bâtiment

Etudes de prix

Economie de la construction