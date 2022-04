Gilles SAVARY

Diplôme d’Ingénieur Mécanicien-Electronicien. Parcours professionnel caractérisé par la gestion de projets, le développement et le support de systèmes informatiques, le conseil et le support technique à la vente et au marketing, ainsi que l’assurance qualité. Développement et promotion de produits d’automation. 15 ans d’expérience en matière de gestion de projets industriels clients et de développement de logiciels.



PROFIL PERSONNEL

Apporte à l’organisation dynamisme, initiative, rigueur et créativité. Aisance relationnelle, sens de l’écoute et de l’observation, clarté d’expression et sens de l’argumentation. Apte à déléguer et à motiver un groupe; esprit d’équipe et autonomie d'action.

Méthodique, pragmatique, prévoyant et persévérant; enthousiaste, ouvert, curieux d'esprit, altruiste, digne de confiance. Bonnes facultés d’analyse et de synthèse, esprit logique et critique. Volonté et maîtrise de soi, faculté d’adaptation, conscience professionnelle; résistance au stress. Apprécie challenges et défis qui stimulent son action.



COMPÉTENCES DÉCISIVES

- Gestion de projets

- Développement de logiciels

- Support Vente et Marketing



http://www.gsavary.net/career



Mes compétences :

Automation

Commercial

Commercial support

Conseil

Développement de logiciels

Développement software

Electronique

Gestion de projet

Informatique

Robotique

Support

Technico commercial

Informatique industrielle

Electrotechnique

Industrie