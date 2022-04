Bonjour et Bienvenue sur mon profil Viadeo !



Spécialiste en management de projets immobiliers, je suis actuellement en poste au sein du groupe AFC Promotion où je suis en charge du montage et suivi des programmes immobiliers des régions Languedoc-Roussillon et PACA.



Naturellement engagé pour la satisfaction des clients, il me tient à coeur de concevoir des résidences de qualité et agréables à vivre pour les utilisateurs.



N'hésitez pas à me contacter !





gilles_schlosser@live.fr



Mes compétences :

Analyse juridique

Urbanisme

Droit immobilier

Management de l'immobilier

Gestion de projets