Gilles SCOMPARIN

Marié, 2 enfants, je travaille dans ma propre société depuis 1993. J'ai appris à fabriquer de la glace en Italie en 1999 afin d'optimiser ma marge commerciale et la qualité de mes produits. De plus, c'est un travail qui m'apporte beaucoup en terme de gratitude et de reconnaissance. Je tiens ce commerce, avec mon épouse, seulement pendant la saison estivale. Par conséquent, cela me laisse du temps l'hiver pour lancer des personnes qui serait intéressées.

Cela me laisse aussi beaucoup de temps pour mes loisirs (voyages, sports, etc...).