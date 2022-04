Gilles SEBAG

Bonjour,

Avant d'intégrer la Fondation dans laquelle je suis employé encore aujourd'hui, j'ai travaillé 9 mois dans un cabinet d'expertise comptable, puis 6 mois dans une société de gestion immobilière.

Au cours de ma longue expérience au sein de la même société,j'ai acquis les compétences suivantes :

Suivi de fichiers : mises à jour de nouvelles données (changement d'adresse, situation familiale ou professionnelle...) ;

Suivi des paiements et/ou des remboursements sur dons, prêts ou trop perçus ;

Classement et archivages des dossiers sociaux papiers après une période d'inactivité des dossiers ;

Enregistrement informatique des dossiers archivés, puis rangement manuel dans les locaux appropriés.

Tenue d'un petit secrétariat/téléphone/agenda/rendez-vous ;

Tenue et présentation d'une petite comptabilité ;

Formation de stagiaires et/ou d'étudiants en bureautique ;

Présentation de divers tableaux statistiques sur l'activité du service (nombre de familles reçues, aides attribuées, etc...)

Je suis titulaire depuis 1979 du Bac G2 et depuis 1981, du DUT de Gestion des Entreprises et Administrations, avec l'option Gestion du Personnel.



Mes compétences :

Informatique

Informatique de gestion

Suivi client