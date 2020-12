Gilles SEGRESTAIN

Diplômes, titres et concours:

-CAPES ANGLAIS (classement national 6ème).Académie de Paris.Ministère de l'Education Nationale.

-MAÎTRISE de langues étrangères appliquées:anglais/espagnol.Université de Caen.

-LICENCE de langues étrangères appliquées:anglais/espagnol .Université de Caen.

-DEUG de langues étrangères appliquées :anglais/espagnol(allemand)Mention assez bien.Université de Rouen.

-Baccalauréat Littéraire:Philosophie, littérature et langues étrangères(anglais, allemand, espagnol), Mention Assez Bien.Lycée Augustin Fresnel, Bernay.

Affectation(s):

-Depuis le 01/09/2011:Lycée polyvalent privé sous contrat d'association avec l'état Le Rebours Paris 13e . Affectation permanente:

-Du 01/09/2002 au 31/08/2005 :Lycée technologique privé sous contrat d'association avec l'état Institut Rue Monsieur Paris 12e.

-Du 01/09/2000 au 31/08/2001:Lycée général et technologique privé sous contrat d'association avec l'état Charles de Foucauld Paris 18e.



Activités annexes:

-Jury DCG et DSCG.

-Tutorat - Tuteur de stagiaires titulaires du CAFEP anglais.

-Chargé de cours en anglais a l'Université Paris 5, Paris Descartes:Licence de management du tourisme européen: depuis 2002.

- Chargé de cours en anglais à l'Université de Marne La Vallée: L'anglais à travers le cinéma de 2004 à 2007.

- Formateur en anglais et français à l'OTAN de janvier 2003 à juin 2013.

-Professeur d'anglais à l'EFAP, Ecole Française des Attachés de Presse, Paris 8 de 1998 à 2001.

- Professeur d'anglais à l'IDRAC: école de commerce, Paris 17 de 1995 2000.

-Professeur de français langue étrangère: à Eurocentres,l'Institut de Langue Française et Formalangues, Paris.



Lettres de recommandation disponibles pour chacune de ces expériences professionnelles.



Formation complémentaire:

-Formation pour devenir tuteur de stagiaires titulaires du Cafep en anglais à l'ISFEC/ Paris:2012/2013.

-Formations à la Maison de Jean Monnet dans le cadre de la section européenne créée en 2006.

-Séjour annuel de plusieurs semaines en Amérique du Nord.



Stages de pédagogie de l'anglais à

IFUCOME/ Angers:

-Colloque et Symposium:L'aventure des neurosciences

Colloque: Des territoires aux défis de l'éducation.

Symposium: Des neurosciences aux activités pédagogiques innovantes.



- BAC/POST BAC (BTS): Un nécessaire continuum dans l'apprentissage des langues - 12 heures- 2014

-La trace écrite: Un outil structuré et collaboratif pour aider les élèves-12 heures-2014.

-De la salle de projection à la salle de classe: cinéma et vidéo:des outils pour le cours d'anglais-12 heures-2013.

- Ecouter: Nouvelle épreuve en langues au baccalauréat: Comment entraîner les élèves et mettre en place les épreuves au lycée. - 12 heures .2013.

-Débuter en baladodiffusion. -12 heures.2013.

- Pair work/group work - 6 heures.2013.

-Mettre en oeuvre les programmes du lycée-18 heures- 2012.

-Phonologie en classe d'anglais: hasard ou stratégie (lycée/BTS).2012.

-FORMIRIS/ PARIS.

2011 2011

-L'apprentissage de l'anglais par compétences et l'approche actionnelle.Stage animé par Mme Barette.

2007 2007

-Rénovation des pratiques en anglais .Dynamiser les pratiques en classes de BTS.

Intervenante: Madame Micheline Merscher.

-AFAREC/PARIS.

2013 2013

-L'outil informatique et le multimédia: l'ouverture vers d'autres espaces d'apprentissage en anglais et en langues vivantes. Formation animée par M. Benoît Piet.

- L'analyse filmique: une ressource pédagogique. -12 heures- 2004/2005

- Préparation aux épreuves de qualification professionnelle du Capes d'anglais. 4 jours-1997.

- Stage pour professeurs des sections européennes, Stage Lingua à Londres-2 Semaines-1994.

-L'anglais au lycée: stage animé par Jean Cureau et Nicole de Vannoise, Lycée Notre Dame de Sion, Paris.

-Séjour de deux mois à Saint John et Fredericton, New Brunswick, Canada. Stage d'interprétation.

-Plusieurs séjours de plusieurs mois à The Wimbledon School of English, Grande Bretagne.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Interprétation anglais français

Enseigner l'anglais.

Préparer au TOEIC

Conception pédagogique

Organiser des mobilités pédagogiques à l'étranger.

Préparer au Cambridge English Certificate

Enseigner le français langue étrangère