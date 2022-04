Gilles SERRES

Concepteur-Rédacteur parisien chez HDM, GREY puis DDB, j'ai co-créé le service Planning Stratégique de cette dernière agence où j'ai cumulé 15 ans d'expérience sur de gros budgets nationaux et internationaux.

En 2001, j'ai rejoint l'équipe de TBWA/compact ( ex ALS & cachou) à Bordeaux en tant que Directeur de Création et responsable du Planning Stratégique.

Pendant 8 ans, j'ai été, dans le même temps, Professeur associé à l'IUT Michel de Montaigne , en charge d'un cours de Création et Stratégie de communication.

De retour à Paris, je me consacre aux joies du temps libre.