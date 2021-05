Gilles SIBILLE

Passionné par le monde de l' automobile, j'ai la chance d'exercer dans un secteur en perpétuelle évolution, au sein d'une structure qui propose à la fois une approche multicanal et une offre produit-prestation client inégalée. Ma capacité d'animer l’équipe vente contribue au développement de la satisfaction clients, tout en garantissant au quotidien l'atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, de marge et de stock de l’espace magasin.

Mes connaissances sur la partie pneumatique et mes analyses basées sur des historiques de vente sont à l’origine d’une gestion des stocks et d’une stratégie de recomplètement optimale afin d'accroître la productivité en centre. Les valeurs humaines fédératrices de partage, et d'authenticité sont de véritables moteurs et dénominateurs communs accordés à l’ensemble des collaborateurs , qui contribuent aux performances de l’entreprise et à la réalisation de soi.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Service client