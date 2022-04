Gilles SIMONET

Compositeur, arrangeur, ingé son à mes heures, je bricole dans différents styles avec un interêt particulier pour la musique à l'image qui ouvre une infinité de possibilités créatriçes, bien loin des contraintes de format trop souvent imposées par les maisons de disques aux compositeurs de chansons.

Après un passage par le monde des labels avec différentes interventions pour Sony, WMD, Zyx, Wagram (tout à tour ingé son ou arrangeur), ma route a bifurqué ces dernières années dans l' univers des spectacles musicaux:

Arrangements modernes sur la dernière revue de Paradis Latin, co-écriture de la musique du spectacle Le Bélier d' Abraham de Moshé Zaoui mis en scène par Hélène Darche à Avignon.

Depuis trois ans je collabore aux créations du compositeur Bernard Poli ( arrangements sur Alladin au Palais des congrès et La petite Sirène à l' Olympia, deux spectacles montés par Serge Tapierman et Mc productions) .

J' apprécie tout spécialement le travail d' équipe nécessaire à la mise en oeuvre de projets ambitieux comme les comédies musicales, les revues ou les films car je suis intimement convaincu que seules les équipes gagnent, c' est malheureusement ce qui fait parfois défaut à la Françe, pays de grands talents mais gangrèné par le "Tout à l' égo" (!!)

J'aime l' idée d'être un maillon de la chaine.



Mes compétences :

Compositeur

Producer

Arrangeur

Musique de film