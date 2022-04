Gilles SOILLY

Diplomé de l'école des beaux arts de Caen.

(DNSEP.Mention).



J'ai notamment fondé la société STREAMPOWER dans laquelle j'ai occupé le poste de directeur artistique pendant 8 ans, puis travaillé 2 ans chez Havas Entertainment comme Directeur de Création. mon expérience en conception d’identité graphique, communication, audiovisuel, digital, cross media et design web me permet de garantir la valeur ajoutée des conseils et le respect des bonnes pratiques dans les phases de spécifications liées à l’ergonomie, au design de sites Web et aux univers graphiques tant digital que print.

J'interviens également dans les écoles d'arts et ai enseigné le graphisme et la communication visuelle durant l'année 2007 à l'école des beaux arts de Caen.

À ce jour Je conseille la société Sideal dans leur production graphique et collabore avec la société Army of frogs, société orientée vers la communication et la publicité.



Mes compétences :

Aftereffect

Communication

Création

Création graphique

CS4

Dessin

Direction artistique

Finalcutpro

Identité de marque

Montage

Print

Webdesign