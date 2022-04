Gilles SOUILLAT

J'ai créé mon cabinet CERPA Consultants en 1997, après 25 ans de vie professionnelle en entreprise dans le monde de la gestion/finances et des ressources humaines.





Diplômé de l’ESSEC et de l’Institut Commercial Supérieur, j'ai oriente mes activités vers l’accompagnement de projets et de personnes, axé principalement sur le comportement.



Je me suis en outre spécialisé sur les problématiques de prise de décision et de perception. A cette occasion, j'ai mis en place une animation particulièrement ludique que je suis le seul à présenter en France et qui fait appel à des techniques et démonstration de prestidigitation, qui est depuis 20 ans mon second métier.





Je suis agréé par l’ Oxford Psychologists Press et par l’E.C.P.A. pour l'utilisation de plusieurs outils d'évaluation





Je suis entouré de consultants experts dans leur matière, issus du monde de l’industrie.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan professionnel

Formation

formation management

Management

MBTI

Prestidigitation

RECLASSEMENT