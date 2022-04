Je m appelle gilles soulet aixois de 46 ans celibataire sans enfant reconnu travailleur handicape pour cause d asthme et

d epilepsie je n ai malheusement plus de permis de conduire je me deplace uniquement en bus j ai travaille dans un esat a aix de 2002 a 2017 a aix dans un atelier industriel



je suis polyvalent a l ecoute de mes collegues de la clientele et de ma hierarchie autonome serieux sincere motive ayant l esprit d equipe et travailleur bien entendu merci beaucoup



Mes compétences :

Rigueur serieux autonome travail en equipe securit

Adaptabilité